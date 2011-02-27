Скорее всего, по окончании срока действия депозита будет предложены варианты выплат: в кассе или на карту.
Снятие в кассе со счёта депозита бесплатно, а если выплата на карту, то применяются тарифы карты.
Ну это моё предложение.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:35
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Скорее всего, по окончании срока действия депозита будет предложены варианты выплат: в кассе или на карту.
Снятие в кассе со счёта депозита бесплатно, а если выплата на карту, то применяются тарифы карты.
Ну это моё предложение.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:45
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:32
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Подскажите, есть полный список банков в которых можно открыть депо в долл на 50т где-то?
Или какие по опыту форумчан есть проверенные банки. В Днепре
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:39
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