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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 126127128129>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  anikola13 написав:Как в izi обойти комиссию 0,75%+15 грн при окончании валютного депозита?
Скорее всего, по окончании срока действия депозита будет предложены варианты выплат: в кассе или на карту.

Снятие в кассе со счёта депозита бесплатно, а если выплата на карту, то применяются тарифы карты.

Ну это моё предложение.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:45

  Alien написав:
  anikola13 написав:На будущее. Как в izi обойти комиссию 0,75%+15 грн при окончании валютного депозита?

Дуже просто. Не відкривати депо в izi


Погоджуюся.
Вони настільки дерев'яні, що відмовляють в обслуговуванні людям з ПМЖ в Україні.
Я про таке не чув в жодному банку України.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Подскажите, есть полный список банков в которых можно открыть депо в долл на 50т где-то?
Или какие по опыту форумчан есть проверенные банки. В Днепре
stanislav_gurin
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:39

  stanislav_gurin написав:Подскажите, есть полный список банков в которых можно открыть депо в долл на 50т где-то?

Тонко )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:43

Навіть запитувати словом СЕРЙОЗНО!? боюся :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

підкажіть, будь ласка, а де є оновлений список банків, які на сьогодні відкривають такі депозити ? Я вибрав 4 банки з самої першої таблички, продивився їх сайти, але не знайшов жодної інформації про процедури і тарифи відкриття таких депозитів.... Чи може тема вже зійшла в нуль ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:33

В Глобусі є хоч якийсь інтернет банкінг чи застосунок? Чи все що залишається на руках це папірці про відкриття депо?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:45

  Vitalych-new написав:підкажіть, будь ласка, а де є оновлений список банків, які на сьогодні відкривають такі депозити ? Я вибрав 4 банки з самої першої таблички, продивився їх сайти, але не знайшов жодної інформації про процедури і тарифи відкриття таких депозитів.... Чи може тема вже зійшла в нуль ?

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13289-
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:49

  Vitalych-new написав:підкажіть, будь ласка, а де є оновлений список банків, які на сьогодні відкривають такі депозити ? Я вибрав 4 банки з самої першої таблички, продивився їх сайти, але не знайшов жодної інформації про процедури і тарифи відкриття таких депозитів.... Чи може тема вже зійшла в нуль ?

Акорд - відкриваєте безкоштовну картку Найкраща у відділенні, оформлення депо онлайн.
УкрГаз - віртуальні картки ПроЗапас, реєстрація і відкриття онлайн.
Ідея - у відділенні відкриваєте картки Blanche green fund, і там же у відділенні відкриваєте депо.
Альфа - реєстрація і відкриття онлайн, пакет white.
Райффайзен - якщо не є клієнтом, то через відділення відкриваєте безкоштовну й поточний рахунок для виплат і з нього онлайн відкриваєте депо.
Моно, izi, та АБанк - все онлайн.
Глобус - не рекомендую, довелось заповнювати анкету клієнта самостійно у відділенні :D та і банк якийсь мутний, але оскільки вже продався на міжбанку довелось відкривати.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:55

  Maxwe11 написав:В Глобусі є хоч якийсь інтернет банкінг чи застосунок? Чи все що залишається на руках це папірці про відкриття депо?


Якщо подивитись на їх сайті, то можна знайти таку цікаву інфу:
https://globusbank.com.ua/globusplus.html
alter
 
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