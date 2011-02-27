Скорее всего, по окончании срока действия депозита будет предложены варианты выплат: в кассе или на карту.
Снятие в кассе со счёта депозита бесплатно, а если выплата на карту, то применяются тарифы карты.
Ну это моё предложение.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:35
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Скорее всего, по окончании срока действия депозита будет предложены варианты выплат: в кассе или на карту.
Снятие в кассе со счёта депозита бесплатно, а если выплата на карту, то применяются тарифы карты.
Ну это моё предложение.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:45
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:32
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Подскажите, есть полный список банков в которых можно открыть депо в долл на 50т где-то?
Или какие по опыту форумчан есть проверенные банки. В Днепре
Додано: Чет 22 вер, 2022 12:39
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:30
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
підкажіть, будь ласка, а де є оновлений список банків, які на сьогодні відкривають такі депозити ? Я вибрав 4 банки з самої першої таблички, продивився їх сайти, але не знайшов жодної інформації про процедури і тарифи відкриття таких депозитів.... Чи може тема вже зійшла в нуль ?
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:33
В Глобусі є хоч якийсь інтернет банкінг чи застосунок? Чи все що залишається на руках це папірці про відкриття депо?
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:45
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:49
Акорд - відкриваєте безкоштовну картку Найкраща у відділенні, оформлення депо онлайн.
УкрГаз - віртуальні картки ПроЗапас, реєстрація і відкриття онлайн.
Ідея - у відділенні відкриваєте картки Blanche green fund, і там же у відділенні відкриваєте депо.
Альфа - реєстрація і відкриття онлайн, пакет white.
Райффайзен - якщо не є клієнтом, то через відділення відкриваєте безкоштовну й поточний рахунок для виплат і з нього онлайн відкриваєте депо.
Моно, izi, та АБанк - все онлайн.
Глобус - не рекомендую, довелось заповнювати анкету клієнта самостійно у відділенні та і банк якийсь мутний, але оскільки вже продався на міжбанку довелось відкривати.
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:55
Якщо подивитись на їх сайті, то можна знайти таку цікаву інфу:
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