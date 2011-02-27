Спробуйте запитати на фінансовому форумі, можливо там знайдеться відповідь.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:00
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:13
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Не потрібно тролити новачка. Для цього і існують форуми щоб допомагати. Я з Дніпра. Для себе вибрав такі банки: Укргаз, Райфанзен, Прокредит та Ідея. За бажанням можна Укрексім та кредо (але тарифи там вже не дуже). За бажанням ризику є Альфа.
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:36
Ну я ж говорил, шо табличное восприятие инф-и (не) всем подходит
Нуна еще просто поговорить, попереставлять слова местами, спросить "тоочна", потом "точна-точнаа"..
Додано: Чет 22 вер, 2022 14:44
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