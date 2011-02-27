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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:00

  stanislav_gurin написав:Подскажите, есть полный список банков в которых можно открыть депо в долл на 50т где-то?
Или какие по опыту форумчан есть проверенные банки. В Днепре

Спробуйте запитати на фінансовому форумі, можливо там знайдеться відповідь.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:13

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Не потрібно тролити новачка. Для цього і існують форуми щоб допомагати. Я з Дніпра. Для себе вибрав такі банки: Укргаз, Райфанзен, Прокредит та Ідея. За бажанням можна Укрексім та кредо (але тарифи там вже не дуже). За бажанням ризику є Альфа.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:36

Ну я ж говорил, шо табличное восприятие инф-и (не) всем подходит :mrgreen:
Нуна еще просто поговорить, попереставлять слова местами, спросить "тоочна", потом "точна-точнаа".. :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:44

  Amethyst написав:Ну я ж говорил, шо табличное восприятие инф-и (не) всем подходит :mrgreen:
Нуна еще просто поговорить, попереставлять слова местами, спросить "тоочна", потом "точна-точнаа".. :mrgreen:

Причём - по каждому городу отдельно.
И начать - с Днепра, однозначно
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:46

ihorsic в райфі яку картку під депозит порадите?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:50

  Amethyst написав:Ну я ж говорил, шо табличное восприятие инф-и (не) всем подходит :mrgreen:
Нуна еще просто поговорить, попереставлять слова местами, спросить "тоочна", потом "точна-точнаа".. :mrgreen:


ні, таблиця це прекрасно - це як "наводка" де шукати.
Просто після таблиць я перевіряю деталі на сайтах вибраних банків, а тут із вибраних 4 не знайшов нічого на їх сайтах..... Зараз по Укргазу побачив повідомлення, але зазвичай я шукаю в розділі "Депозити"
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:38

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Sain_повернувся написав:ihorsic в райфі яку картку під депозит порадите?
АТБ картку (тариф райфкарта без плюса).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:51

ПУМБУ точно викреслюйте з таблиці, там навіть і для Персони нема, колись було вже відмінили :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:57

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

https://www.facebook.com/CreditAgricole ... SPdmc1geVl
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:01

  ihorsic написав:Не потрібно тролити новачка.

"Новачок" тут уже 8 років пасеться.

  Vitalych-new написав:
  Amethyst написав:Ну я ж говорил, шо табличное восприятие инф-и (не) всем подходит :mrgreen:
Нуна еще просто поговорить, попереставлять слова местами, спросить "тоочна", потом "точна-точнаа".. :mrgreen:


ні, таблиця це прекрасно - це як "наводка" де шукати.
Просто після таблиць я перевіряю деталі на сайтах вибраних банків, а тут із вибраних 4 не знайшов нічого на їх сайтах..... Зараз по Укргазу побачив повідомлення, але зазвичай я шукаю в розділі "Депозити"

На сайтах є інформація хіба у тих, хто відкриває онлайн, та й то не у всіх. Ті, що відкривають лише у відділеннях, взагалі не парилися. Чи то маржа замала, чи то бажаючих і так вдосталь. Щодо великих банок інформація в таблиці перевірена багато разів, а з дрібнотою може краще й не мати діла, бо будуть лише збитки, особливо у недосвідчених.
klug
 
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