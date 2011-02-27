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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 вер, 2022 16:29
Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?
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Sirchyk
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Додано: Чет 22 вер, 2022 16:53
Sirchyk написав:
Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?
Так, на моє розуміння так в райфі можна робити депозит
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foxluck
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