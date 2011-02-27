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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:53

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Sirchyk написав:Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?

Так, на моє розуміння так в райфі можна робити депозит
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Депозиты ТАС и ИЗИ не пересекаются? Можно открывать и там и там?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:36

  reef написав:Депозиты ТАС и ИЗИ не пересекаются? Можно открывать и там и там?

Юридично ізі, моно, спорта, нео не існує (принаймні для клієнта). Усе, що відкрите у псевдо/нео/вірутальних банках юридично відкрите у банку, на ліцензії якого працює віртальна льлька. Відкриваючи депо в ізі, ви де-факто відкриваєте його в ТАСі, а в одному банку двічі на місяць його відкрити не можна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:27

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  reef написав:Депозиты ТАС и ИЗИ не пересекаются?
Один клиент так думал:
viewtopic.php?p=5486372#p5486372
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:16

  Sirchyk написав:Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?

Уточнюйте з приводу технічного овердрафту по вашій картці. Наприклад по картці райф+ повинно пройти по рахунку і тільки після цього можна відкривати депо, інакше оштрафують за овердрафт.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:31

Або просто відправити СЕПом і не паритись. Майже... Там якось туго синхронізація йде - довелося ще трохи зачекати після сповіщення, доки оновиться баланс.
klug
 
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