Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?
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Додано: Чет 22 вер, 2022 16:29
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Підкажіть інформацію по депозиту в райфі.
Є карта атб і додаток банку. Якщо закинути гроші з іншого банку то вони зразу падають на карту і можна відкривати через додаток депозит? Чи є якісь нюанси?
Додано: Чет 22 вер, 2022 16:53
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:30
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Депозиты ТАС и ИЗИ не пересекаются? Можно открывать и там и там?
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:36
Юридично ізі, моно, спорта, нео не існує (принаймні для клієнта). Усе, що відкрите у псевдо/нео/вірутальних банках юридично відкрите у банку, на ліцензії якого працює віртальна льлька. Відкриваючи депо в ізі, ви де-факто відкриваєте його в ТАСі, а в одному банку двічі на місяць його відкрити не можна.
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:27
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Один клиент так думал:
viewtopic.php?p=5486372#p5486372
Додано: Чет 22 вер, 2022 23:16
Уточнюйте з приводу технічного овердрафту по вашій картці. Наприклад по картці райф+ повинно пройти по рахунку і тільки після цього можна відкривати депо, інакше оштрафують за овердрафт.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:31
Або просто відправити СЕПом і не паритись. Майже... Там якось туго синхронізація йде - довелося ще трохи зачекати після сповіщення, доки оновиться баланс.
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