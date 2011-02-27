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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:49
ihorsic написав:
Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?
Нормально, але довге оформлення. Схоже було, що чекали на проведення купівлі на міжбанку. Відкривають протягом дня.
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alter
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