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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 129130131132>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:49

  ihorsic написав:Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?

Нормально, але довге оформлення. Схоже було, що чекали на проведення купівлі на міжбанку. Відкривають протягом дня.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:17

https://финбаланс.ком.юа/news/hetmants ... chas-viyni
От вам і Алла... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

не открывается, шо там?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:40

  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 23 вер, 2022 16:52, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:49

  Amethyst написав:
  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni

Все равно не открывается
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:49

  alter написав:Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%

А разве на межбанке разрешено физикам покупать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:53

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni

Все равно не открывается

поправил :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:56

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni

Все равно не открывается

открывается
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:38

  Amethyst написав:
  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni


Це схоже на націоналізацію. Буде ще один великий державний банк. Як Приватбанк.
Надійність банку підвищіться.
Радіти треба!
TDK
 
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