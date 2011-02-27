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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:49
ihorsic написав:
Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?
Нормально, але довге оформлення. Схоже було, що чекали на проведення купівлі на міжбанку. Відкривають протягом дня.
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alter
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:47
Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%
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alter
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:49
alter написав:
Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%
А разве на межбанке разрешено физикам покупать?
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:56
Investor_K написав:
Все равно не открывается
открывается
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reef
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:38
Це схоже на націоналізацію. Буде ще один великий державний банк. Як Приватбанк.
Надійність банку підвищіться.
Радіти треба!
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TDK
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:49
А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.
Доречи, а як було в привєтбанку? коли націоналізували то начебто не чіпали ці валютні депо?
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root
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:54
root написав:
А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.
Доречи, а як було в привєтбанку? коли націоналізували то начебто не чіпали ці валютні депо?
В Приватбанку нічого не змінилось.
І тут не буде.
Чи ви бажаєте валюту у гривню конвертувати?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:55
root написав:
А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.
Доречи, а як було в привєтбанку? коли націоналізували то начебто не чіпали ці валютні депо?
разные условия же тогда и теперь, ну - будем посмотреть, что еще остается,
тем временем с октября снятие валюты 3% после двух раз
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cohan
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:02
cohan написав:
тем временем с октября снятие валюты 3% после двух раз
Снятие валюты после депозита -- анлим числа подходов (через менагера) с лимитами до 100к/дн. Эт согласно Тарифа Пакетки. Алга
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Amethyst
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:03
cohan написав:
тем временем с октября снятие валюты 3% после двух раз
Так это только с карт. Или с "Ощадного" уже тоже?
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moveton
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