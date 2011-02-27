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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:49

  ihorsic написав:Хто поділиться досвідом відкриття конвертаційного депо в Ідеї? І взагалі яке там обслуговування? Чи варто встрягати?

Нормально, але довге оформлення. Схоже було, що чекали на проведення купівлі на міжбанку. Відкривають протягом дня.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:49

  alter написав:Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%

А разве на межбанке разрешено физикам покупать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:56

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni

Все равно не открывается

открывается
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:38

  Amethyst написав:
  reef написав:не открывается, шо там?

https://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-vnis-zakonoproekt-pro-vivedennya-z-rinku-sistemno-vazhlivoho-banku-pid-chas-viyni


Це схоже на націоналізацію. Буде ще один великий державний банк. Як Приватбанк.
Надійність банку підвищіться.
Радіти треба!
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:49

А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.


Доречи, а як було в привєтбанку? коли націоналізували то начебто не чіпали ці валютні депо?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:54

  root написав:А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.


Доречи, а як було в привєтбанку? коли націоналізували то начебто не чіпали ці валютні депо?


В Приватбанку нічого не змінилось.
І тут не буде.
Чи ви бажаєте валюту у гривню конвертувати?
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:55

  root написав:А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.


Доречи, а як було в привєтбанку? коли націоналізували то начебто не чіпали ці валютні депо?


разные условия же тогда и теперь, ну - будем посмотреть, что еще остается,
тем временем с октября снятие валюты 3% после двух раз
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:02

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:тем временем с октября снятие валюты 3% после двух раз
Снятие валюты после депозита -- анлим числа подходов (через менагера) с лимитами до 100к/дн. Эт согласно Тарифа Пакетки. Алга
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:03

  cohan написав:тем временем с октября снятие валюты 3% после двух раз

Так это только с карт. Или с "Ощадного" уже тоже?
moveton
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