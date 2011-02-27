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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:43

  root написав:А що буде з валютними вкладами "50тис" ? добре якщо не конвертануть примусово в гривню і залишать її на виплати в черзі. Ідеальний варік це коли не тронуть валютні вклади і залишать як є, чи хочаб тимчасово заблокують виплату.

Усі кошти колаборантів мають бути конфісковані і направлені на підтримку ЗСУ :twisted:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:46

  klug написав:Усі кошти колаборантів мають бути конфісковані і направлені на підтримку ЗСУ


Так, але до чого тут звичайні вкладники?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:14

  root написав:
  klug написав:Усі кошти колаборантів мають бути конфісковані і направлені на підтримку ЗСУ


Так, але до чого тут звичайні вкладники?

"Звичайні вкладники" восімь лєт свідомо підтримували москальский бізнес і навіть після повномасштабного вторгнення біжать туди один поперед іншого. Якщо страус заховав голову в пісок, то його обов'язково візьмуть за дупу. Я б ще й дільничного до кожного додому на розмову направив, може там ще й портрети лисого *уйла на покуті висять у цих безневинних овечок.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:20

  klug написав:
  root написав:
  klug написав:Усі кошти колаборантів мають бути конфісковані і направлені на підтримку ЗСУ


Так, але до чого тут звичайні вкладники?

"Звичайні вкладники" восімь лєт свідомо підтримували москальский бізнес і навіть після повномасштабного вторгнення біжать туди один поперед іншого. Якщо страус заховав голову в пісок, то його обов'язково візьмуть за дупу. Я б ще й дільничного до кожного додому на розмову направив, може там ще й портрети лисого *уйла на покуті висять у цих безневинних овечок.


как умиляют подобные умники. вы в магазах товары все фильтруете по производителю все 8 лет?
вы от газа отказались? а он у нас реверсный. и если не мы платим раше лично то платят те у кого мы перекупаем.
а водафоны, киевстары, облгазы, облэнерго тоже уже очистили от русского капитала?
вы вообще задумывались какой процент в нашей экономике составляет русский капитал?
так что отправьте участковых в первую очередь к себе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:22

50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:24

  klug написав:"Звичайні вкладники" восімь лєт свідомо підтримували москальский бізнес і навіть після повномасштабного вторгнення біжать туди один поперед іншого. Якщо страус заховав голову в пісок, то його обов'язково візьмуть за дупу. Я б ще й дільничного до кожного додому на розмову направив, може там ще й портрети лисого *уйла на покуті висять у цих безневинних овечок.


Цікавий напрямок такої логіки :) Тобто вкладники самі винуваті що завчасно не вивчили дерево акціонерів банку і хто є кінцевими бенефіціарами? А що весь цей час робили НБУ, Мінестерство Фінансів, НАБУ, ДБР, СБУ...
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 07:49

  Игорь Алексеевич написав:50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику :P

нужно сделать специальную пометку в профиль тем, кто сумел снять наличную валюту с депозита в 50к безналичных грн
мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 07:51

  root написав:
  klug написав:"Звичайні вкладники" восімь лєт свідомо підтримували москальский бізнес і навіть після повномасштабного вторгнення біжать туди один поперед іншого. Якщо страус заховав голову в пісок, то його обов'язково візьмуть за дупу. Я б ще й дільничного до кожного додому на розмову направив, може там ще й портрети лисого *уйла на покуті висять у цих безневинних овечок.


Цікавий напрямок такої логіки :) Тобто вкладники самі винуваті що завчасно не вивчили дерево акціонерів банку і хто є кінцевими бенефіціарами? А що весь цей час робили НБУ, Мінестерство Фінансів, НАБУ, ДБР, СБУ...

он сам не понимать что пишет
есть имущество владельцев банка, а есть имущество вкладчиков, это две большие разницы
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 07:57

  nekefer написав:мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то


Про таке треба думати ДО вкладу а не пускати шмарклі на форумі ;)
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:03

  root написав:
  nekefer написав:мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то


Про таке треба думати ДО вкладу а не пускати шмарклі на форумі ;)

шотам думать, в обменке 43, а в приложении 37,50 - нужно брать, а там разберёмся :lol:
nekefer
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  #<1 ... 129130131132
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