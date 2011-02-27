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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 вер, 2022 08:21
То да
))) Воно то колись зрівняється +- але питання коли...
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:22
nekefer написав: Игорь Алексеевич написав:
50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику
нужно сделать специальную пометку в профиль тем, кто сумел снять наличную валюту с депозита в 50к безналичных грн
мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то
А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте.
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Игорь Алексеевич
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