RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:21

То да :)))) Воно то колись зрівняється +- але питання коли...
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 04.03.15
Подякував: 206 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:22

  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику :P

нужно сделать специальную пометку в профиль тем, кто сумел снять наличную валюту с депозита в 50к безналичных грн
мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то

А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5793
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:42

+КредитАгриколь (с 26.09).
Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸

👉🏻Вже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту у всіх відділеннях Credit Agricole.

Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (в рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) у одному із найбільш надійних банків на українському ринку.

📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь:
🔹Строк на вибір - 3 / 6 /12 місяців;
🔹Сума – від 1000 доларів США (еквівалент в гривні)
🔹Ставка – 0,01% річних

Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉

Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍

https://www.facebook.com/CreditAgricole ... kTH59cv9Wl
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:27

  Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:

в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 24.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49278
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2671)
24.09.2022 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.