RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:21

То да :)))) Воно то колись зрівняється +- але питання коли...
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 04.03.15
Подякував: 206 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:22

  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику :P

нужно сделать специальную пометку в профиль тем, кто сумел снять наличную валюту с депозита в 50к безналичных грн
мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то

А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5794
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:42

+КредитАгриколь (с 26.09).
Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸

👉🏻Вже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту у всіх відділеннях Credit Agricole.

Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (в рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) у одному із найбільш надійних банків на українському ринку.

📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь:
🔹Строк на вибір - 3 / 6 /12 місяців;
🔹Сума – від 1000 доларів США (еквівалент в гривні)
🔹Ставка – 0,01% річних

Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉

Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍

https://www.facebook.com/CreditAgricole ... kTH59cv9Wl
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6447
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:27

  Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:

в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 24.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:06

  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:

в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад

А как вы собирались забирать??? Валюту по любому отдают только через кассу и это в любом банке Украины. Поэтому по любому надо выезжать или можно было открывать онлайн через Укргаз и забирать через их кассу.
Изначально надо было прочитать все условия, хорошо всё обдумать, почитать форумы и принимать решения. У кого нет своих отделений, то это риски, особенно в кризисы, а тем более во время войны. Эти банки хороши только для операций в грн. Можете потом забрать в грн. у Моно, правда по какому курсу????
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5794
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:53

Игорь Алексеевич То есть если на моно на карту прилетело пару сотен евро - то снять их никак? А если отделение Universal банки пойти?
mcduck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.09.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.