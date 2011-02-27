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Игорь Алексеевич написав:50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику
нужно сделать специальную пометку в профиль тем, кто сумел снять наличную валюту с депозита в 50к безналичных грн мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то
А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте.
Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте.
в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад
Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте.
в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад
А как вы собирались забирать??? Валюту по любому отдают только через кассу и это в любом банке Украины. Поэтому по любому надо выезжать или можно было открывать онлайн через Укргаз и забирать через их кассу. Изначально надо было прочитать все условия, хорошо всё обдумать, почитать форумы и принимать решения. У кого нет своих отделений, то это риски, особенно в кризисы, а тем более во время войны. Эти банки хороши только для операций в грн. Можете потом забрать в грн. у Моно, правда по какому курсу????
nekefer написав:в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад
Это ж в какую деревню так избирательно проведён Интернет, что есть Моно, но нет, например, Альфы и Укргаза с даже ещё более онлайновой регистрацией? А у них и конвертационный депо выгоднее и отделения, наверное, поближе будут, чем у Универсала.
root написав:Так у нас якраз і розмова про те що робиться онлайн потім не зовсім гарно пересікається з офлайном Хочеться потім депо забрати в відділенні яке не за тридев'ять земель знаходиться.
Надо жить в крупном городе А если в мелком, то выбор именно Мони, в котором в среднем до отделения ехать дальше всего, достаточно странен. Если совсем не хочется ехать, тогда SWIFT в Приват - это самому себе и даже близким родственникам НБУ разрешает. Не скажу какой банк в этом случае выгоднее.
Как вариант, оставлять уже в виде валюты у Мони: тратить на покупки в зарубежных инет-магазинах или обратно на гривну менять, когда НБУ курс поднимет. А в более спокойные времена, наверное, способов вывода в нал добавится.