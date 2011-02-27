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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:21

То да :)))) Воно то колись зрівняється +- але питання коли...
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:22

  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:50+ страшилки, в конце пишите - денег на вклад не имею, люблю писать фантастику :P

нужно сделать специальную пометку в профиль тем, кто сумел снять наличную валюту с депозита в 50к безналичных грн
мне на моно еще больше месяца ждать и где снимать не представляю, спецом ехать в Киев в отделение Универсалбанка чтобы снять купюры бредово как-то

А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:42

+КредитАгриколь (с 26.09).
Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸

👉🏻Вже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту у всіх відділеннях Credit Agricole.

Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (в рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) у одному із найбільш надійних банків на українському ринку.

📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь:
🔹Строк на вибір - 3 / 6 /12 місяців;
🔹Сума – від 1000 доларів США (еквівалент в гривні)
🔹Ставка – 0,01% річних

Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉

Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍

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mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 12:27

  Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:

в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:06

  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. :evil:

в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад

А как вы собирались забирать??? Валюту по любому отдают только через кассу и это в любом банке Украины. Поэтому по любому надо выезжать или можно было открывать онлайн через Укргаз и забирать через их кассу.
Изначально надо было прочитать все условия, хорошо всё обдумать, почитать форумы и принимать решения. У кого нет своих отделений, то это риски, особенно в кризисы, а тем более во время войны. Эти банки хороши только для операций в грн. Можете потом забрать в грн. у Моно, правда по какому курсу????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:53

Игорь Алексеевич То есть если на моно на карту прилетело пару сотен евро - то снять их никак? А если отделение Universal банки пойти?
mcduck
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:34

  nekefer написав:в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад

Это ж в какую деревню так избирательно проведён Интернет, что есть Моно, но нет, например, Альфы и Укргаза с даже ещё более онлайновой регистрацией? А у них и конвертационный депо выгоднее и отделения, наверное, поближе будут, чем у Универсала.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:38

Так у нас якраз і розмова про те що робиться онлайн потім не зовсім гарно пересікається з офлайном ;) Хочеться потім депо забрати в відділенні яке не за тридев'ять земель знаходиться.
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:46

  root написав:Так у нас якраз і розмова про те що робиться онлайн потім не зовсім гарно пересікається з офлайном ;) Хочеться потім депо забрати в відділенні яке не за тридев'ять земель знаходиться.

Надо жить в крупном городе :) А если в мелком, то выбор именно Мони, в котором в среднем до отделения ехать дальше всего, достаточно странен. Если совсем не хочется ехать, тогда SWIFT в Приват - это самому себе и даже близким родственникам НБУ разрешает. Не скажу какой банк в этом случае выгоднее.

Как вариант, оставлять уже в виде валюты у Мони: тратить на покупки в зарубежных инет-магазинах или обратно на гривну менять, когда НБУ курс поднимет. А в более спокойные времена, наверное, способов вывода в нал добавится.
moveton
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