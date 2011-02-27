Додано: Суб 24 вер, 2022 13:06

nekefer написав: Игорь Алексеевич написав: А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте. А кто Вас заставлял нести в Моно??? Сидите здесь на форуме и трудно не то что задницу от стула оторвать и лопатой кидать землю, а просто посидеть и почитать внимательно все ветки. Моно всегда был хорош для грн. и для отдельных операций для СПД и для физиков. Но не как для хранения средств, да ещё в валюте.

в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад в моей провинции если не моно то приват или того хлеще ощад

А как вы собирались забирать??? Валюту по любому отдают только через кассу и это в любом банке Украины. Поэтому по любому надо выезжать или можно было открывать онлайн через Укргаз и забирать через их кассу.Изначально надо было прочитать все условия, хорошо всё обдумать, почитать форумы и принимать решения. У кого нет своих отделений, то это риски, особенно в кризисы, а тем более во время войны. Эти банки хороши только для операций в грн. Можете потом забрать в грн. у Моно, правда по какому курсу????