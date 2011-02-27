Засланий казочок чи шо?
Не смішно писати про "обострєнія" ? тобто початок широкомоштабної і 220 днів війни це квіточки, а буде ще гірше?
Моятвоя нєпонімать
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:41
Засланий казочок чи шо?
Не смішно писати про "обострєнія" ? тобто початок широкомоштабної і 220 днів війни це квіточки, а буде ще гірше?
Моятвоя нєпонімать
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Погоджуюсь. Боятись потрібно було 24 лютого. А зараз треба гроші заробляти. Добре буде якщо ще креді агріколь добпвиться. А то я вже по всім надійним розпихав.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:58
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