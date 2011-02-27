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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:41

Засланий казочок чи шо?

Не смішно писати про "обострєнія" ? тобто початок широкомоштабної і 220 днів війни це квіточки, а буде ще гірше?

Моятвоя нєпонімать :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Погоджуюсь. Боятись потрібно було 24 лютого. А зараз треба гроші заробляти. Добре буде якщо ще креді агріколь добпвиться. А то я вже по всім надійним розпихав.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:58

  ihorsic написав:А то я вже по всім надійним розпихав.


Завидую :))) багатий ьуратіно.
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:50

root

У мене 2 депо, який я козачок засланий?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:22

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 50к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Спасибо за таблицу. Плохо что сразу ее не увидел.
Может закрепить как то этот пост? Или в подпись добавить? Пока не написали про таблицу, я на 1 страницу не заходил.

В Укрэксиме уже 37,5 курс, а не 37,3.

Укргаз онлайн - можно открыть у них счета, и оформлять депо онлайн?
stanislav_gurin
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:45

  stanislav_gurin написав:В Укрэксиме уже 37,5 курс, а не 37,3.


а В ексими что онлайн можно?
что-то не нахожу как?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 02:46

  Investor_K написав:
  alter написав:Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%

А разве на межбанке разрешено физикам покупать?

А звідки по-вашому береться валюта для депозитів клуба 50к? :lol:
alter
 
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