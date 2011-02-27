Засланий казочок чи шо?
Не смішно писати про "обострєнія" ? тобто початок широкомоштабної і 220 днів війни це квіточки, а буде ще гірше?
Моятвоя нєпонімать
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:41
Засланий казочок чи шо?
Не смішно писати про "обострєнія" ? тобто початок широкомоштабної і 220 днів війни це квіточки, а буде ще гірше?
Моятвоя нєпонімать
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Погоджуюсь. Боятись потрібно було 24 лютого. А зараз треба гроші заробляти. Добре буде якщо ще креді агріколь добпвиться. А то я вже по всім надійним розпихав.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:58
Додано: Суб 24 вер, 2022 21:55
А как это работает в следующем месяце? Можно пополнить на 50к или только открыть новый депозит? Извините если где-то было. Весь тред не осилил.
Додано: Суб 24 вер, 2022 23:22
Спасибо за таблицу. Плохо что сразу ее не увидел.
Может закрепить как то этот пост? Или в подпись добавить? Пока не написали про таблицу, я на 1 страницу не заходил.
В Укрэксиме уже 37,5 курс, а не 37,3.
Укргаз онлайн - можно открыть у них счета, и оформлять депо онлайн?
Додано: Суб 24 вер, 2022 23:45
Додано: Нед 25 вер, 2022 02:46
Додано: Нед 25 вер, 2022 08:24
Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
Додано: Нед 25 вер, 2022 08:29
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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