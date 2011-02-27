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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:41

Засланий казочок чи шо?

Не смішно писати про "обострєнія" ? тобто початок широкомоштабної і 220 днів війни це квіточки, а буде ще гірше?

Моятвоя нєпонімать :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Погоджуюсь. Боятись потрібно було 24 лютого. А зараз треба гроші заробляти. Добре буде якщо ще креді агріколь добпвиться. А то я вже по всім надійним розпихав.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:58

  ihorsic написав:А то я вже по всім надійним розпихав.


Завидую :))) багатий ьуратіно.
root
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:50

root

У мене 2 депо, який я козачок засланий?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:55

А как это работает в следующем месяце? Можно пополнить на 50к или только открыть новый депозит? Извините если где-то было. Весь тред не осилил.
mi3
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:22

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 50к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Спасибо за таблицу. Плохо что сразу ее не увидел.
Может закрепить как то этот пост? Или в подпись добавить? Пока не написали про таблицу, я на 1 страницу не заходил.

В Укрэксиме уже 37,5 курс, а не 37,3.

Укргаз онлайн - можно открыть у них счета, и оформлять депо онлайн?
stanislav_gurin
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:45

  stanislav_gurin написав:В Укрэксиме уже 37,5 курс, а не 37,3.


а В ексими что онлайн можно?
что-то не нахожу как?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 02:46

  Investor_K написав:
  alter написав:Прокредит с 10.10.22 меняет комиссию на покупку на межбанке с 0,20% на 0,75%

А разве на межбанке разрешено физикам покупать?

А звідки по-вашому береться валюта для депозитів клуба 50к? :lol:
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:24

Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mogicanin1986 написав:Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?

Саме так☝️
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