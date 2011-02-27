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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 вер, 2022 08:32
І валюта по курсу НБУ
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Investor_K
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Додано: Нед 25 вер, 2022 08:42
Investor_K Дякую,за валюту я знаю, що по курсу НБУ на момент введення ТА, цікавився гривнями) якось не попадав на ТА, якщо тільки приват, але там держава забрала собі і я тоді гроші звідти не виводив. А як буде з військовими облігаціями, які куплені в банку онлайн, яка процедура їх повернення?
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mogicanin1986
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:03
Спасибо Вам за Ваш табличный труд
Самая 1я колонка (номер по порядку) практически не имеет никакой пользы, ну кроме как статистической. Мне кажется, было бы гораздо полезнее чтобы это было не "номер по порядку", а "номер по добавлению". То есть: следующий добавленный банк имеет самый большой №№, и тогда будет сразу видно какие банки были добавлены последними.
Уверен это многим сократит время для просмотра и анализа Вашей таблицы.
Ещё раз спасибо Вам.
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YuriiKharkiv
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:05
mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
Как только ФГВФО начнет выплаты, все за пару минут получите со всех карт и счетов в Привате при обращении в чат в приложении.
Ценные бумаги не пострадают. По ним обязательства не у банка, а у того, кто их выпустил. Хранителя смените и все.
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adamsmittttt
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:55
Igor3777 Не пишіть дурню!
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mogicanin1986
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:58
mogicanin1986 написав:Igor3777
Не пишіть дурню!
В альфе облигаций нагребли ?
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Igor3777
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:58
YuriiKharkiv написав:
Самая 1я колонка (номер по порядку) практически не имеет никакой пользы, ну кроме как статистической. Мне кажется, было бы гораздо полезнее чтобы это было не "номер по порядку", а "номер по добавлению". То есть: следующий добавленный банк имеет самый большой №№, и тогда будет сразу видно какие банки были добавлены последними.
Уверен это многим сократит время для просмотра и анализа Вашей таблицы.
Ещё раз спасибо Вам.
Добавился банк неделю назад или ещё летом - какая разница ?
Можно, конечно, добавить колонку "Дата добавления", но не вижу в ней большого смысла.
Текущая дефолтная сортировка по алфавиту, с соответствующей нумерацией, мне кажется наиболее логичной.
Впрочем - послушаем мнения коллег
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mustbe
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:03
mustbe написав:
Добавился банк неделю назад или ещё летом - какая разница ?
Можно, конечно, добавить колонку "Дата добавления", но не вижу в ней большого смысла.
Текущая дефолтная сортировка по алфавиту, с соответствующей нумерацией, мне кажется наиболее логичной.
Впрочем - послушаем мнения коллег
+1
теж так думаю, в мене більш претензія що це все на москальській мові.
Але то вже інша тема
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root
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:07
голосую за локалізатор!
укр/eng/rus кнопочки справа зверху
готовий задонати свій час на переклад
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greenozon
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