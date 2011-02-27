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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:12

  greenozon написав:укр/eng/rus кнопочки справа зверху


Якщо це троллінг то зараховано :) але якщо Ви на повному серйозі то це зашквар, повний.

ENG - тут унас багато англомовних без розумння української, є хоч один?
рус- взагалі ноукоментс, а це для кого і на кого? я розумію челюсть не така, "я всю жізнь так гаварю" і т.і і т.п ... це їжа для кацапів, це їм потрібно.
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:13

  greenozon написав:голосую за локалізатор!
укр/eng/rus кнопочки справа зверху
готовий задонати свій час на переклад

Звыняйте, хлопцы, не буду я этим заморачиваться.
Вам шашечки или ехать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:33

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Мне кажется, было бы гораздо полезнее чтобы это было не "номер по порядку", а "номер по добавлению". То есть: следующий добавленный банк имеет самый большой №№, и тогда будет сразу видно какие банки были добавлены последними.
Ну этого хорошо для статистики, но на практике главное увидеть какой банк и по какой цене/условиях предлагает. Даже № п/п как бы для практики не нужен :D
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:19

  mustbe написав:
  greenozon написав:голосую за локалізатор!
укр/eng/rus кнопочки справа зверху
готовий задонати свій час на переклад

Звыняйте, хлопцы, не буду я этим заморачиваться.
Вам шашечки или ехать ?


ЛІНЬ - двигун прогресу!
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:24

  greenozon написав:
  mustbe написав:
  greenozon написав:голосую за локалізатор!
укр/eng/rus кнопочки справа зверху
готовий задонати свій час на переклад

Звыняйте, хлопцы, не буду я этим заморачиваться.
Вам шашечки или ехать ?

ЛІНЬ - двигун прогресу!
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"Злые языки" ) говорят, что скоро финансы запилят статью на эту тему.
Там то уж точно будет локализация.
А что за цифры в ней будут - ну, посмотрим
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:28

  greenozon написав:укр/eng/rus кнопочки справа зверху

Для тех, кого от русского языка корёжит, хоть на Африкаанс, если не принципиально, чтобы кнопочки были именно справа: https://mustbe-ml.translate.goog/tables ... x_tr_hl=en
moveton
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