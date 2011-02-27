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greenozon написав:укр/eng/rus кнопочки справа зверху
Якщо це троллінг то зараховано але якщо Ви на повному серйозі то це зашквар, повний.
ENG - тут унас багато англомовних без розумння української, є хоч один? рус- взагалі ноукоментс, а це для кого і на кого? я розумію челюсть не така, "я всю жізнь так гаварю" і т.і і т.п ... це їжа для кацапів, це їм потрібно.
mustbe написав:Мне кажется, было бы гораздо полезнее чтобы это было не "номер по порядку", а "номер по добавлению". То есть: следующий добавленный банк имеет самый большой №№, и тогда будет сразу видно какие банки были добавлены последними.
Ну этого хорошо для статистики, но на практике главное увидеть какой банк и по какой цене/условиях предлагает. Даже № п/п как бы для практики не нужен
А давайте сначала дождёмся этого "потим", а потом и будем "яжеговорить" ? Или вы готовы озвучить прогнозы на ближайшее время ? Не расплывчатые а конкретные ? А то кроме завуалированных предостережений ниачём в духе "думайте" - ничего особо не слышно от вас