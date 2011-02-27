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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:10

  Hotab написав:З.І. 2 акційні маю. Чекаю.

А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити :(

p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию. :mrgreen:

p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка 8)
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:02

  root написав:
  Hotab написав:З.І. 2 акційні маю. Чекаю.

А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити :(

p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию. :mrgreen:

p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка 8)

Завтра Агриколь должен разродится.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:43

  adamsmittttt написав:
mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
Как только ФГВФО начнет выплаты, все за пару минут получите со всех карт и счетов в Привате при обращении в чат в приложении.

Ценные бумаги не пострадают. По ним обязательства не у банка, а у того, кто их выпустил. Хранителя смените и все.

это при условии что хранитель уже не продал ваши бумаги леваком :lol: ходите потом по судам и доказываете что не давали никаких поручений
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:50

  root написав:
  mustbe написав:Добавился банк неделю назад или ещё летом - какая разница ?
Можно, конечно, добавить колонку "Дата добавления", но не вижу в ней большого смысла.
Текущая дефолтная сортировка по алфавиту, с соответствующей нумерацией, мне кажется наиболее логичной.
Впрочем - послушаем мнения коллег


+1
теж так думаю, в мене більш претензія що це все на москальській мові.
Але то вже інша тема ;)

тема предельно простая - взял и сделал сам на любой мове
сделать ведь намного сложнее чем ругать сделанное другимми
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:22

uaprofi
Нет, я был офлайн.
В 14 пришел, в 15 уже открыли. Но лучше приходить раньше, тем более в пт, в пт короткий день - до 15.
stanislav_gurin
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