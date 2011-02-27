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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 135136137138>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:10

  Hotab написав:З.І. 2 акційні маю. Чекаю.

А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити :(

p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию. :mrgreen:

p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка 8)
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:02

  root написав:
  Hotab написав:З.І. 2 акційні маю. Чекаю.

А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити :(

p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию. :mrgreen:

p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка 8)

Завтра Агриколь должен разродится.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:50

  root написав:
  mustbe написав:Добавился банк неделю назад или ещё летом - какая разница ?
Можно, конечно, добавить колонку "Дата добавления", но не вижу в ней большого смысла.
Текущая дефолтная сортировка по алфавиту, с соответствующей нумерацией, мне кажется наиболее логичной.
Впрочем - послушаем мнения коллег


+1
теж так думаю, в мене більш претензія що це все на москальській мові.
Але то вже інша тема ;)

тема предельно простая - взял и сделал сам на любой мове
сделать ведь намного сложнее чем ругать сделанное другимми
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:22

uaprofi
Нет, я был офлайн.
В 14 пришел, в 15 уже открыли. Но лучше приходить раньше, тем более в пт, в пт короткий день - до 15.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:23

  root написав:
  Hotab написав:З.І. 2 акційні маю. Чекаю.

А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити :(

p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию. :mrgreen:

p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка 8)

В Райфі стало дорохо-богато. 37.95. Некошерно. Що ж ви по 37.45 проспали ?
В Аллі в валюті по самі не можу. Хто не ризикує, той не п'є шампанське :wink: Або валер'янку. В Аллі і п'ятирічний і в клЮбі пятедисятників.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33

Агріколь.
Сьогодні зранку у відділенні ще ніхто не знає про умови нового депозиту для клубу 50к.
Чекають...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:34

Та все буде з Алкою і вкладами ОК, але я депо відкрив вчора на ніч в Райфайзені :mrgreen:


  TDK написав:Чекають...


Круасанами не пригощали? чи жаб'ячими лапками на вечерю?
Востаннє редагувалось root в Пон 26 вер, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:07

Шановні гуру, якщо в райфі додатку стоїть статус переказу "виконано" то вже можна відкривати депозит чи ще треба чекати?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:12

Чем и как народ думает???
В обменниках бегают, что бы найти моржу в 10-15 коп. А здесь курс если предполож. 37.5 или 38, то дорого. А может надо 50+ сравнивать в первую очередь с курсами 38 и 43???, да и банк надо выбирать с более прозрачными оформлениями и дальнейшим снятием у.е в кассах.
Надо учитывать участникам 50+, что валюты в кассе может не быть и придётся переложить на дело на 3, а может и на 6 мес. Поэтому надо учитывать надёжность банка, а не его сег. курс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:17

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Надо учитывать участникам 50+, что валюты в кассе может не быть и придётся переложить на дело на 3, а может и на 6 мес. Поэтому надо учитывать надёжность банка, а не его сег. курс.

Точно
Investor_K
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