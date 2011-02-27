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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 вер, 2022 19:10
Hotab написав:
З.І. 2 акційні маю. Чекаю.
А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити
p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию.
p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка
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root
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:02
root написав: Hotab написав:
З.І. 2 акційні маю. Чекаю.
А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити
p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию.
p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка
Завтра Агриколь должен разродится.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 06:50
root написав: mustbe написав:
Добавился банк неделю назад или ещё летом - какая разница ?
Можно, конечно, добавить колонку "Дата добавления", но не вижу в ней большого смысла.
Текущая дефолтная сортировка по алфавиту, с соответствующей нумерацией, мне кажется наиболее логичной.
Впрочем - послушаем мнения коллег
+1
теж так думаю, в мене більш претензія що це все на москальській мові.
Але то вже інша тема
тема предельно простая - взял и сделал сам на любой мове
сделать ведь намного сложнее чем ругать сделанное другимми
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Додано: Пон 26 вер, 2022 08:22
uaprofi
Нет, я был офлайн.
В 14 пришел, в 15 уже открыли. Но лучше приходить раньше, тем более в пт, в пт короткий день - до 15.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:23
root написав: Hotab написав:
З.І. 2 акційні маю. Чекаю.
А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити
p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию.
p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка
В Райфі стало дорохо-богато. 37.95. Некошерно. Що ж ви по 37.45 проспали ?
В Аллі в валюті по самі не можу. Хто не ризикує, той не п'є шампанське
Або валер'янку. В Аллі і п'ятирічний і в клЮбі пятедисятників.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33
Агріколь.
Сьогодні зранку у відділенні ще ніхто не знає про умови нового депозиту для клубу 50к.
Чекають...
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TDK
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:34
Та все буде з Алкою і вкладами ОК, але я депо відкрив вчора на ніч в Райфайзені
TDK написав:
Чекають...
Круасанами не пригощали? чи жаб'ячими лапками на вечерю?
Востаннє редагувалось root
в Пон 26 вер, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:07
Шановні гуру, якщо в райфі додатку стоїть статус переказу "виконано" то вже можна відкривати депозит чи ще треба чекати?
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Sirchyk
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:12
Чем и как народ думает???
В обменниках бегают, что бы найти моржу в 10-15 коп. А здесь курс если предполож. 37.5 или 38, то дорого. А может надо 50+ сравнивать в первую очередь с курсами 38 и 43???, да и банк надо выбирать с более прозрачными оформлениями и дальнейшим снятием у.е в кассах.
Надо учитывать участникам 50+, что валюты в кассе может не быть и придётся переложить на дело на 3, а может и на 6 мес. Поэтому надо учитывать надёжность банка, а не его сег. курс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:17
Игорь Алексеевич написав:
Надо учитывать участникам 50+, что валюты в кассе может не быть и придётся переложить на дело на 3, а может и на 6 мес. Поэтому надо учитывать надёжность банка, а не его сег. курс.
Точно
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Investor_K
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