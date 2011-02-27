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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:23

  root написав:
  Hotab написав:З.І. 2 акційні маю. Чекаю.

А я ще тільки хочу, до Алки треба залізні яйки, думав про моню але найближче відділення універсалу це столиця, 140 туди 140 назад ще й цілий день витратити :(

p.s.
можливо ще в Райфайзен забіжу, якщо не виженуть то в них відкрию. :mrgreen:

p.s.
а ще може Поліна пумбівська розродитися з понеділка 8)

В Райфі стало дорохо-богато. 37.95. Некошерно. Що ж ви по 37.45 проспали ?
В Аллі в валюті по самі не можу. Хто не ризикує, той не п'є шампанське :wink: Або валер'янку. В Аллі і п'ятирічний і в клЮбі пятедисятників.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33

Агріколь.
Сьогодні зранку у відділенні ще ніхто не знає про умови нового депозиту для клубу 50к.
Чекають...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:34

Та все буде з Алкою і вкладами ОК, але я депо відкрив вчора на ніч в Райфайзені :mrgreen:


  TDK написав:Чекають...


Круасанами не пригощали? чи жаб'ячими лапками на вечерю?
Востаннє редагувалось root в Пон 26 вер, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:07

Шановні гуру, якщо в райфі додатку стоїть статус переказу "виконано" то вже можна відкривати депозит чи ще треба чекати?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:12

Чем и как народ думает???
В обменниках бегают, что бы найти моржу в 10-15 коп. А здесь курс если предполож. 37.5 или 38, то дорого. А может надо 50+ сравнивать в первую очередь с курсами 38 и 43???, да и банк надо выбирать с более прозрачными оформлениями и дальнейшим снятием у.е в кассах.
Надо учитывать участникам 50+, что валюты в кассе может не быть и придётся переложить на дело на 3, а может и на 6 мес. Поэтому надо учитывать надёжность банка, а не его сег. курс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:17

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Надо учитывать участникам 50+, что валюты в кассе может не быть и придётся переложить на дело на 3, а может и на 6 мес. Поэтому надо учитывать надёжность банка, а не его сег. курс.

Точно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:31

  Sirchyk написав:Шановні гуру, якщо в райфі додатку стоїть статус переказу "виконано" то вже можна відкривати депозит чи ще треба чекати?

Вчора пізно ввечері став клієнтом цього банку, отримав картку і поповнив її, та відкрив депо. Хвилин за 15 справився :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:46

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Господа, надежность конечно основное. На крайняк с карты можно снять нал за рубежом, или там же ей рассчитываться
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:51

Игорь Алексеевич Якщо то камінчик в мою сторону, то скажу що мені гроші досить важко зароблялись і то не копійки. І для мене надійніше наприклад державний Укргаз з брутто курсом десь 37.11 аніж дочка іноземного банку. То я почекаю до початку нового місяця та й знов в Укргаз як будуть ще приймати 50сятників. :D
Не дуже гадайте що вам швидше з Австрії привезуть ваші 1300 долларів в Райфі. Бо ви дуже шановний клієнт і принесли аж 50 к папіру на депо. :D
Для мене надійніше той же Тас який віддав весною за кілька раз 7 тисяч справжніх грошей.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:53

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Вроде бы Приват начал открывать депо. Переходите в депозиты и открываете стандарт от 3х месяцев без досрочного расторжения. Курс вроде 37.45, но я пока не пробовал
foxluck
 
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