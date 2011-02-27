Додано: Пон 26 вер, 2022 11:31

kuzmich написав: сбрасывается на карточный счет сбрасывается на карточный счет

Или на текущий.Дальше не пролонгация а открытие нового депозита, который существует на тот момент в банке. Это если не отдают у.е по окончанию 50+. Вот здесь тогда риски, что будет с банком далее. Поэтому с иностр. капиталом для меня более надёжней, даже если у них курс будет не 37,5, а пусть даже 39. и с делом под 0%. Сейчас главное что, сбросит грн. и купить у.е., т.к. сроки войны не известны, а вот курс бюджета на 23 год уже известен. А там где 43 заложен, то при войне на рынке его будут вкладывать в товар по курсу 50.