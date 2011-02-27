mustbe
Акорд підняв курс на гривню - з найнижчого одразу до 37,94 грн!
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Додано: Пон 26 вер, 2022 11:00
mustbe
Акорд підняв курс на гривню - з найнижчого одразу до 37,94 грн!
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:07
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Не советую в одну корзину все яйца ложить Идёт война и что будет дальше??? Это не кризис и не эпидемия и если будет обострение, то возможны и др. варианты. Один из вариантов посмотреть наличие сумм на вкладах у одного чел в одном банке. А далее власть возьмёт временно часть суммы на армию, а после победы скажет вернём, если предоставите доки по данным суммам. Это мои фантазии, но возможны варианты типа таких или приближенных к этим.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 вер, 2022 11:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:23
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:25
депо после завершения сбрасывается на карточный счет или остается на счете до востребования, в куче банков из таблицы нет возможности пролонгации, т.к. банкам эти депо не выгодны и нет желания формировать резервы валюты просто так до востребования
(38-37,5)*1300 это уже неплохая сумма, которая просто достается банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:26
50+ не советую вкладывать 100% свой капитал.
Максимум 30% - иначе программа сырая и что бы потом не было у многих разочарований, как жить дальше. Форум потом не поможет.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:27
Шановний klug!
Не просте питання!
З одного боку, Альфа - де є власники-громадяни росії. Але банк сплачує податки в Україні, банк запустив зручний додаток для купівлі облігацій, що фінансують бюджет України.
З іншого боку, візьмемо для прикладу, Укрексімбанк, який не надто переймається продажем ОВДП чи військових облігацій, постійно витягує з бюджету кошти для своєї докапіталізації, призначає космічні винагороди своїм топам (які просять докапіталізацію в держави!!!), видає дивні кредити (в т.ч. компаніям, які ведуть бізнес на окупованих територіях), дозволяють собі нахабно поводитись із журналістами ("Володя, вируби його") ...
Так який банк, більш український?!!
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:31
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Или на текущий.
Дальше не пролонгация а открытие нового депозита, который существует на тот момент в банке. Это если не отдают у.е по окончанию 50+. Вот здесь тогда риски, что будет с банком далее. Поэтому с иностр. капиталом для меня более надёжней, даже если у них курс будет не 37,5, а пусть даже 39. и с делом под 0%. Сейчас главное что, сбросит грн. и купить у.е., т.к. сроки войны не известны, а вот курс бюджета на 23 год уже известен. А там где 43 заложен, то при войне на рынке его будут вкладывать в товар по курсу 50.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:43
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:47
Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.
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