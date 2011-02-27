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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:56

  vkladchiik написав:
  Igor3777 написав:Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.


Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.


Я открывал в привате по старой доброй привычке через десктоп :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:56

  vkladchiik написав:
  Igor3777 написав:Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.
Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.
А сумма тоже ограничена 50000...? Мне давало открывать 2000 долларов, просто гривны на карте нету!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:58

  asti написав:
  vkladchiik написав:
  Igor3777 написав:Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.
Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.
А сумма тоже ограничена 50000...? Мне давало открывать 2000 долларов, просто гривны на карте нету!


Не скажу за сумму, я на 1 тыс $ открыл попробовать.
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:01

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В приваті на зараз якщо не помиляюсь на видачу в день можна тілько тисячу доларів заказувати? То забирать за два підходи прийдеться?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:06

  alex lem написав:То забирать за два підходи прийдеться?

Це ще і нічо так в 1000 долярів за раз, в 2015 році ходив до відділення наче на роботу кожного дня забирав з депо по 100-300 долярів! ото квест був.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:10

root То ви інкасатором підробляли? :D Шо за день долярів на касі наторгують, то ви збирали?
alex lem
 
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