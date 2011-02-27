|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:56
vkladchiik написав: Igor3777 написав:
Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.
Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.
Я открывал в привате по старой доброй привычке через десктоп
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:56
vkladchiik написав: Igor3777 написав:
Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.
Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.
А сумма тоже ограничена 50000...? Мне давало открывать 2000 долларов, просто гривны на карте нету!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2951
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:58
asti написав: vkladchiik написав: Igor3777 написав:
Только что открыл депо в приват24, курс 37,453 ! Комиссий нету не каких ! 26.09 открыл - дата получения 26.12, а вот 23.09 открывал в аккорде(по тогда ещё кошерному курсу) - дата получения 25.12.
Подтверждаю, Приват открывает депозиты по карточному курсу от 2 долларов.
Только обновите приложение.
А сумма тоже ограничена 50000...? Мне давало открывать 2000 долларов, просто гривны на карте нету!
Не скажу за сумму, я на 1 тыс $ открыл попробовать.
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:01
В приваті на зараз якщо не помиляюсь на видачу в день можна тілько тисячу доларів заказувати? То забирать за два підходи прийдеться?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:06
alex lem написав:
То забирать за два підходи прийдеться?
Це ще і нічо так в 1000 долярів за раз, в 2015 році ходив до відділення наче на роботу кожного дня забирав з депо по 100-300 долярів! ото квест був.
-
root
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:10
root
То ви інкасатором підробляли?
Шо за день долярів на касі наторгують, то ви збирали?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:14
alex lem написав:
В приваті на зараз якщо не помиляюсь на видачу в день можна тілько тисячу доларів заказувати? То забирать за два підходи прийдеться?
ну типа того, щас да, 1К в день, но через 3 месяца ограничения как могут усилить, так и ослабить. Вы ж сами должны понимать, что ложите не последние деньги на депо, и шансы выплат в срок зависят от военного положения в стране
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:15
У Приватбанку при замовленні готівки пропускає вже 2350 дол. максимум (перевірено сьогодні, 26.09)
-
PPO
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 12.03.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:22
kuzmich написав: alex lem написав:
В приваті на зараз якщо не помиляюсь на видачу в день можна тілько тисячу доларів заказувати? То забирать за два підходи прийдеться?
ну типа того, щас да, 1К в день, но через 3 месяца ограничения как могут усилить, так и ослабить. Вы ж сами должны понимать, что ложите не последние деньги на депо, и шансы выплат в срок зависят от военного положения в стране
правильно. в депозитну програму потрібно закладати ризик ядерного удару по Києву. щоб потім не кліпати очима
-
vkladchiik
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 30.07.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:24
PPO написав:
У Приватбанку при замовленні готівки пропускає вже 2350 дол. максимум (перевірено сьогодні, 26.09)
Щось мені здається що воно заказ пропускало і раніше. Аби в вас на картці були ці 2350. Напишіть пізніше чи не буде відмови в цьому заказі. Будуть ще повідомлення. Що заявку опрацьовано та одобрено. А потім що гроші чекають в відділенні на яке заказувати. Або ні.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|49301
|
|
|5
|25026
|
|
|3
|5783
|
|