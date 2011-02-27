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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 138139140141>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:29

  alex lem написав:root То ви інкасатором підробляли? Шо за день долярів на касі наторгують, то ви збирали?

Тоді по всій Україні були трабли з валютою в касах банків. Приват не виключення, видавали всім так, інколи новенькими купюрами з пачки. То щоб на всіх вистачило.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:35

  alex lem написав:
  PPO написав:У Приватбанку при замовленні готівки пропускає вже 2350 дол. максимум (перевірено сьогодні, 26.09)

Щось мені здається що воно заказ пропускало і раніше. Аби в вас на картці були ці 2350. Напишіть пізніше чи не буде відмови в цьому заказі. Будуть ще повідомлення. Що заявку опрацьовано та одобрено. А потім що гроші чекають в відділенні на яке заказувати. Або ні.


В апреле этого года забирал доллары в кассе привата так и не дождавшись сообщения одобрено и деньги в отделении.
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:36

  Shummi написав:А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)

Через мобільний додаток
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Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:36

По Приватбанку.

Замовлення проходить, якщо є кошти на рахунках.

Десь два тижні тому зменшили суму для замовлення зі 100 тис. грн. в еквіваленті до 1000 Дол.
Сьогодні (а може і раніше) повернулися до 100 тис.грн. в еквіваленті. Це при замовленні готівки.
При цьому формується заявка, яка або схвалюється, або відхиляється, якщо з якихось причин не можуть забезпечити наявність готівки у конкретному відділенні (що буває дуже дуже рідко - принаймні у тих відділеннях, де я забирав - лише один раз відхилили).

Коли заявка схвалена, то має прийти сповіщення про підтвердження, хоча часто воно не приходить. Головне, щоб не було відхилено.
Востаннє редагувалось PPO в Пон 26 вер, 2022 13:39, всього редагувалось 2 разів.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ну зараз як ставити вибір де клЮб 50 відкрить, аккорд або приват, то виграє приват. Там точно сині папірці водяться. Недавно трошки забирав то поки мені касир за моїм проханням вибрала гарних новеньких 5,10,20 долярів то гарну пачку перебрала.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:40

  Shummi написав:А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)


Мені з першої спроби теж тільки доларові карти світило, а з другої вже з'явились гривневі картки. Не зрозумів чому так. Веб-версія Приват24
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:49

  Shummi написав:А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)


Ви напевно обрали з достроковим поверненням.
Оберіть строковий.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)

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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:01

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

у мене з першого разу гривневі картки підтягує для доларового депо
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