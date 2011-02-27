Тоді по всій Україні були трабли з валютою в касах банків. Приват не виключення, видавали всім так, інколи новенькими купюрами з пачки. То щоб на всіх вистачило.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:29
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:32
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:35
В апреле этого года забирал доллары в кассе привата так и не дождавшись сообщения одобрено и деньги в отделении.
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:36
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:36
По Приватбанку.
Замовлення проходить, якщо є кошти на рахунках.
Десь два тижні тому зменшили суму для замовлення зі 100 тис. грн. в еквіваленті до 1000 Дол.
Сьогодні (а може і раніше) повернулися до 100 тис.грн. в еквіваленті. Це при замовленні готівки.
При цьому формується заявка, яка або схвалюється, або відхиляється, якщо з якихось причин не можуть забезпечити наявність готівки у конкретному відділенні (що буває дуже дуже рідко - принаймні у тих відділеннях, де я забирав - лише один раз відхилили).
Коли заявка схвалена, то має прийти сповіщення про підтвердження, хоча часто воно не приходить. Головне, щоб не було відхилено.
Востаннє редагувалось PPO в Пон 26 вер, 2022 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:37
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Ну зараз як ставити вибір де клЮб 50 відкрить, аккорд або приват, то виграє приват. Там точно сині папірці водяться. Недавно трошки забирав то поки мені касир за моїм проханням вибрала гарних новеньких 5,10,20 долярів то гарну пачку перебрала.
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:40
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:49
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:01
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
у мене з першого разу гривневі картки підтягує для доларового депо
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