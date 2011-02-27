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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:03

  Investor_K написав:
  Shummi написав:А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)

У меня также


Якщо застосунок - оновіть його.
І обирайте доларовий СТРОКОВИЙ депозит (тобто верхній варіант серед двох - без дострокового розірвання).
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:12

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Як розраховується ліміт у Райфі? Якщо на початку місяця курс євро (НБУ) був ~36+ а нині 35.67, то чи можна на цю різницю докинути до існуючого депо?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Понеділок, день важкий. Банки підкинули розчарування а нашому шановному mustbe роботи дві банки умови підправлять, приват добавляти...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:16

  Rebel написав:Як розраховується ліміт у Райфі? Якщо на початку місяця курс євро (НБУ) був ~36+ а нині 35.67, то чи можна на цю різницю докинути до існуючого депо?
Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:20

  Amethyst написав:Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.

Не встигаю. Але можу відкрити новий. Чи ні?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:22

  Rebel написав:
  Amethyst написав:Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.

Не встигаю. Але можу відкрити новий. Чи ні?

Можете каждый месяц открывать один в банке 50+
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А як часто (в які години) Приват змінює курс? Це ж такий банк, що як заведеш, то потім не виведеш. ) Не хочеться потрапити на "переоблік". )
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Rebel написав:
  Amethyst написав:Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.

Не встигаю. Але можу відкрити новий. Чи ні?

Можете каждый месяц открывать один в банке 50+

не один.
В альфе миним сумма 200$, т.е. открыть можно 6 депо
в райфе миним сумма 1$ - открыть можно 1367 депо )))
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:39

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Кредіагріколь.

Зі слів менеджера, долар на депозити по курсу НБУ+3%
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