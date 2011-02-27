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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:03
Investor_K написав: Shummi написав:
А как депозит в Привате то открыть, у меня предлагает Долларовый, только с долларовых карт пополнить)
У меня также
Якщо застосунок - оновіть його.
І обирайте доларовий СТРОКОВИЙ депозит (тобто верхній варіант серед двох - без дострокового розірвання).
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:12
Як розраховується ліміт у Райфі? Якщо на початку місяця курс євро (НБУ) був ~36+ а нині 35.67, то чи можна на цю різницю докинути до існуючого депо?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:15
Понеділок, день важкий. Банки підкинули розчарування а нашому шановному mustbe роботи дві банки умови підправлять, приват добавляти...
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:16
Rebel написав:
Як розраховується ліміт у Райфі? Якщо на початку місяця курс євро (НБУ) був ~36+ а нині 35.67, то чи можна на цю різницю докинути до існуючого депо?
Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:20
Amethyst написав:
Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.
Не встигаю. Але можу відкрити новий. Чи ні?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:22
Rebel написав: Amethyst написав:
Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.
Не встигаю. Але можу відкрити новий. Чи ні?
Можете каждый месяц открывать один в банке 50+
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:29
А як часто (в які години) Приват змінює курс? Це ж такий банк, що як заведеш, то потім не виведеш. ) Не хочеться потрапити на "переоблік". )
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Rebel
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:33
Игорь Алексеевич написав: Rebel написав: Amethyst написав:
Ваш докидон повинен бути не пізніше ніж за 93 доби до кінця депо.
Встигаєте - пробуйте у ІБ.
Не встигаю. Але можу відкрити новий. Чи ні?
Можете каждый месяц открывать один
в банке 50+
не один.
В альфе миним сумма 200$, т.е. открыть можно 6 депо
в райфе миним сумма 1$ - открыть можно 1367 депо )))
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citramon
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Додано: Пон 26 вер, 2022 13:39
Кредіагріколь.
Зі слів менеджера, долар на депозити по курсу НБУ+3%
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PPO
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