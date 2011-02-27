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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Понеділок, день важкий. Банки підкинули розчарування а нашому шановному mustbe роботи дві банки умови підправлять, приват добавляти...
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:16
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:20
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:22
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:29
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
А як часто (в які години) Приват змінює курс? Це ж такий банк, що як заведеш, то потім не виведеш. ) Не хочеться потрапити на "переоблік". )
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:33
не один.
В альфе миним сумма 200$, т.е. открыть можно 6 депо
в райфе миним сумма 1$ - открыть можно 1367 депо )))
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:39
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Кредіагріколь.
Зі слів менеджера, долар на депозити по курсу НБУ+3%
+ комісія 0,5%,min 10 Дол.
Депозит від 1000 Дол.
Востаннє редагувалось PPO в Пон 26 вер, 2022 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:45
+ Приват
* Аккорд, УкрГаз - свои курсы
- Просьба: при информировании об изменении условий - указывать источник информации
- Очередная просьба не флудить в этой теме.
Нюансы снятия валюты в Привате лучше обсуждать в его профильной теме
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:49
mustbe Доки всі чекали вигідної пропозиції від Credit Agricole і проспали підвищення Райфу, Газу, Акорда...дочекалися
інфо із ГЛ
курс НБУ+3%+ 0.5% (але мін.10$) + якщо новий клієнт 80 грн за відкриття рахунку в грн
Давайте порахуємо разом:
36,5686 + 3% = 37,665658 -- хоча на ГЛ казали 37,65 (напевно округлили курс нбу)
плюсуємо 10$ по 36.56 чи 37,65 -- не уточнили на ГЛ
плюсуємо 80 грн
тобто, округлюючи курс до 37.65 (10$ теж беру по 37,65)доведеться віддати
не новому клієнту за 1328$ -- 50 375,7 грн ~= 37.93 грн/$
новому клієнту за 1328$ -- 50 455,7 грн ~=37.99 грн/$
Якщо хто реально встиг оформити, уточнюйте!
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:31
mustbe по привату - ліміт 50к, більшу суму не дало. Курс 37,4532, в гривнях за 1335 баксів зняло рівно 50000.00
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