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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:33
Nimbler написав:mustbe
Доки всі чекали вигідної пропозиції від Credit Agricole і проспали підвищення Райфу, Газу, Акорда...дочекалися
інфо із ГЛ
курс НБУ+3%+ 0.5% (але мін.10$) + якщо новий клієнт 80 грн за відкриття рахунку в грн
Давайте порахуємо разом:
36,5686 + 3% = 37,665658 -- хоча на ГЛ казали 37,65 (напевно округлили курс нбу)
плюсуємо 10$ по 36.56 чи 37,65 -- не уточнили на ГЛ
плюсуємо 80 грн
тобто, округлюючи курс до 37.65 (10$ теж беру по 37,65)доведеться віддати
не новому клієнту за 1328$ -- 50 375,7 грн ~= 37.93 грн/$
новому клієнту за 1328$ -- 50 455,7 грн ~=37.99 грн/$
Якщо хто реально встиг оформити, уточнюйте!
Хто такі ГЛ?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 14:37
Nimbler написав:mustbe
Доки всі чекали вигідної пропозиції від Credit Agricole і проспали підвищення Райфу, Газу, Акорда...дочекалися
інфо із ГЛ
курс НБУ+3%+ 0.5% (але мін.10$) + якщо новий клієнт 80 грн за відкриття рахунку в грн
Давайте порахуємо разом:
36,5686 + 3% = 37,665658 -- хоча на ГЛ казали 37,65 (напевно округлили курс нбу)
плюсуємо 10$ по 36.56 чи 37,65 -- не уточнили на ГЛ
плюсуємо 80 грн
тобто, округлюючи курс до 37.65 (10$ теж беру по 37,65)доведеться віддати
не новому клієнту за 1328$ -- 50 375,7 грн ~= 37.93 грн/$
новому клієнту за 1328$ -- 50 455,7 грн ~=37.99 грн/$
Якщо хто реально встиг оформити, уточнюйте!
за моїми розрахунками
сума 1327 = 49982,35
новому +456,66 = 50439,01 = 38,01
існуючому +376,66=50359,01 = 37,95
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Додано: Пон 26 вер, 2022 14:41
В Аккорде с сегодня курс +1 грн.
37,94
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Evgeny
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Додано: Пон 26 вер, 2022 14:55
Evgeny написав:
В Аккорде с сегодня курс +1 грн.
37,94
В конце июле был курс у Аккорда 36,94, а в обменниках 41,5. Разница 4,5 грн. Сейчас то же самое 37,94 и 42,5
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Додано: Пон 26 вер, 2022 15:02
Игорь Алексеевич написав:В конце июле был курс у Аккорда 36,94, а в обменниках 41,5. Разница 4,5 грн. Сейчас то же самое 37,94 и 42,5
Тоді склалось враження, що Ви проплачені (ну дуже рекламували Аккорд)
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Zochan
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Додано: Пон 26 вер, 2022 15:09
Zochan написав:
Тоді склалось враження, що Ви проплачені (ну дуже рекламували Аккорд)
Написали выше про Аккорд. Назовите мне на форуме людей, кому банк оплачивает про писанину. Просто смешно, что в головах осталось у людей проплаченные, которых никогда не было.))
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Игорь Алексеевич
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