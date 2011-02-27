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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:33

  Nimbler написав:mustbe Доки всі чекали вигідної пропозиції від Credit Agricole і проспали підвищення Райфу, Газу, Акорда...дочекалися
інфо із ГЛ
курс НБУ+3%+ 0.5% (але мін.10$) + якщо новий клієнт 80 грн за відкриття рахунку в грн
Давайте порахуємо разом:
36,5686 + 3% = 37,665658 -- хоча на ГЛ казали 37,65 (напевно округлили курс нбу)
плюсуємо 10$ по 36.56 чи 37,65 -- не уточнили на ГЛ
плюсуємо 80 грн
тобто, округлюючи курс до 37.65 (10$ теж беру по 37,65)доведеться віддати
не новому клієнту за 1328$ -- 50 375,7 грн ~= 37.93 грн/$
новому клієнту за 1328$ -- 50 455,7 грн ~=37.99 грн/$
Якщо хто реально встиг оформити, уточнюйте!


Хто такі ГЛ?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:37

  Nimbler написав:mustbe Доки всі чекали вигідної пропозиції від Credit Agricole і проспали підвищення Райфу, Газу, Акорда...дочекалися
інфо із ГЛ
курс НБУ+3%+ 0.5% (але мін.10$) + якщо новий клієнт 80 грн за відкриття рахунку в грн
Давайте порахуємо разом:
36,5686 + 3% = 37,665658 -- хоча на ГЛ казали 37,65 (напевно округлили курс нбу)
плюсуємо 10$ по 36.56 чи 37,65 -- не уточнили на ГЛ
плюсуємо 80 грн
тобто, округлюючи курс до 37.65 (10$ теж беру по 37,65)доведеться віддати
не новому клієнту за 1328$ -- 50 375,7 грн ~= 37.93 грн/$
новому клієнту за 1328$ -- 50 455,7 грн ~=37.99 грн/$
Якщо хто реально встиг оформити, уточнюйте!

за моїми розрахунками
сума 1327 = 49982,35
новому +456,66 = 50439,01 = 38,01
існуючому +376,66=50359,01 = 37,95
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:41

В Аккорде с сегодня курс +1 грн.
37,94
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:55

  Evgeny написав:В Аккорде с сегодня курс +1 грн.
37,94

В конце июле был курс у Аккорда 36,94, а в обменниках 41,5. Разница 4,5 грн. Сейчас то же самое 37,94 и 42,5
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:02

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:В конце июле был курс у Аккорда 36,94, а в обменниках 41,5. Разница 4,5 грн. Сейчас то же самое 37,94 и 42,5

Тоді склалось враження, що Ви проплачені (ну дуже рекламували Аккорд) :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:09

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Zochan написав:Тоді склалось враження, що Ви проплачені (ну дуже рекламували Аккорд)
Написали выше про Аккорд. Назовите мне на форуме людей, кому банк оплачивает про писанину. Просто смешно, что в головах осталось у людей проплаченные, которых никогда не было.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  citramon написав:не один.
В альфе миним сумма 200$, т.е. открыть можно 6 депо
в райфе миним сумма 1$ - открыть можно 1367 депо )))
Но вы реально можете включать мозги или надо всё по пунктам разжевывать. Ясное дело 50 тыс. а там хоть 10 хоть 100, хоть 200 ежедневно до 50 тыс.
Только не пишите - 10 у.е. нельзя, можно не меньшее 100 у.е. :P
Или типа 100 у.е нельзя можно только дол. или евро :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:13

  Игорь Алексеевич написав:
  citramon написав:не один.
В альфе миним сумма 200$, т.е. открыть можно 6 депо
в райфе миним сумма 1$ - открыть можно 1367 депо )))
Но вы реально можете включать мозги или надо всё по пунктам разжевывать. Ясное дело 50 тыс. а там хоть 10 хоть 100, хоть 200 ежедневно до 50 тыс.
Только не пишите - 10 у.е. нельзя, можно не меньшее 100 у.е. :P
Или типа 100 у.е нельзя можно только дол. или евро :P

10 $ нельзя ни в альфе, ни в вашем любимом аккорде. там минимальные суммы 200 и 50 соответственно.
Мне ничего разжевывать не надо.
Не вводите в заблуждение своими некачественными ответами тех, кто не знает и интересуется здесь
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:22

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  citramon написав:10 $ нельзя ни в альфе, ни в вашем любимом аккорде. там минимальные суммы 200 и 50 соответственно.
Я всё понял 10 дол неЗЯ... :P :P :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:25

Доки всі чекали вигідної пропозиції від Credit Agricole і проспали підвищення Райфу, Газу, Акорда...дочекалися


Так, а яка різниця? Якщо доляри під подушкою?
У обмінниках теж курс виріс.
mcduck
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