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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:33

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:В конце июле был курс у Аккорда 36,94, а в обменниках 41,5. Разница 4,5 грн. Сейчас то же самое 37,94 и 42,5

Тоді склалось враження, що Ви проплачені (ну дуже рекламували Аккорд) :)

Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару. Я хотел его поставить на место 2 после аккорда. Но смотрю первое место освободилось
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Убиб це хто такі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Убиб це хто такі?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:41

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Я аж перекрестился.
Investor_K
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