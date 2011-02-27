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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:32

  Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?

Почему только? Еще 29 банков есть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:43

  vkladchiik написав:
  mustbe написав:Просьба: при информировании об изменении условий - указывать источник информации


Ок, можна додати в таблицю ставки по Альянсу: 2,75% у USD та 2,50% у EUR

https://bankalliance.ua/deposits/currency


Если в Альянсе 3 мес доллары 2.5% вчера открыл. 50000 ровно 1350 дол депо.
Укргаз 50232=1340 дол (курс 37.48). Процент в укргазе 0.5 (раннее был 0.15) если 3 месяца
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:44

  Искатель написав:В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования:
1. Аккорд
2. РВС банк
3. Укрбудинвест
4. Альянс
и т.д.
Их цель - не комиссии, а максимально привлечь народ. Еще недавно в этом списке был "Сич" (мир его праху!).
И хоть я сам в начале августа открыл депо в "Аккорде", но... это, ИМХО, большой риск и надо учитывать. Эти банки (ну, за исключением, разве что, "Аккорда", помня, кто его хозяин) могут пустить под нож в один момент.

еще альфа с 2,5%, которому уже открыто признали, что нужна докапитализация
https://minfin.com.ua/2022/09/23/92703372/
Еще и закон похоже под него готовят, под вывод из системно важных https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... nogo-banka
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:44

  Ромасик написав:
  Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?

Почему только? Еще 29 банков есть


у мене заголовок був ПРИВАТБАНК
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:46

тітка Ала вже занесла грошенят нашим дупутатам, зрада відміняється ;)
root
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:23

  Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?

Не зовсім всі витрати. Треба ще якось завести на картку привату 50к папіру, обвішались комісами...Нащо банку працювати з клієнтами, якщо можна доїть по 0.5-1 проценту.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:34

Так і є, а звідки думаєте прибутків у найбільшого банку при проблемних кредитах в 60% ;)
root
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:50

  alex lem написав:
  Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?

Не зовсім всі витрати. Треба ще якось завести на картку привату 50к папіру, обвішались комісами...Нащо банку працювати з клієнтами, якщо можна доїть по 0.5-1 проценту.

В Приваті є "лазєйка" поповнювати депо з терміналу, без карти. І коли воно повертається на карту - комісія 0%, т.к. це депо.
Якщо вони замутили таке поповнення і на купівлю для депо 50к, то це чудово. Але трішки стрьомно щоб термінал в цей напружений момент коників не викинув.
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:59

  alex lem написав:
  Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?

Не зовсім всі витрати. Треба ще якось завести на картку привату 50к папіру, обвішались комісами...Нащо банку працювати з клієнтами, якщо можна доїть по 0.5-1 проценту.

Нашли проблему из ничего :)
На универсальную заходят без комиссии что переводы с карты на карту, что платежи по IBAN.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:06

lara_08
А з універсальної свої без відсотка на депо перераховують?
slonslon
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