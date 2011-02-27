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Искатель написав:В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования: 1. Аккорд 2. РВС банк 3. Укрбудинвест 4. Альянс и т.д. Их цель - не комиссии, а максимально привлечь народ. Еще недавно в этом списке был "Сич" (мир его праху!). И хоть я сам в начале августа открыл депо в "Аккорде", но... это, ИМХО, большой риск и надо учитывать. Эти банки (ну, за исключением, разве что, "Аккорда", помня, кто его хозяин) могут пустить под нож в один момент.
Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?
Не зовсім всі витрати. Треба ще якось завести на картку привату 50к папіру, обвішались комісами...Нащо банку працювати з клієнтами, якщо можна доїть по 0.5-1 проценту.
В Приваті є "лазєйка" поповнювати депо з терміналу, без карти. І коли воно повертається на карту - комісія 0%, т.к. це депо. Якщо вони замутили таке поповнення і на купівлю для депо 50к, то це чудово. Але трішки стрьомно щоб термінал в цей напружений момент коників не викинув.