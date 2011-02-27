RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 143144145146>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:14

  slonslon написав:lara_08
А з універсальної свої без відсотка на депо перераховують?

Так
Maxwe11
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.09.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:32

Maxwe11 Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.
alex lem
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:43

  alex lem написав:Maxwe11 Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.

Вчера именно так и открывал: 50к на универсалу и с нее открыл депозит.
ramaz
 
Повідомлень: 563
З нами з: 12.07.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)
spekulant
 
Повідомлень: 101
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:56

  spekulant написав:В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)

Кх. Откройте 1й пост этой ветки
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:57

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
Іванна
 
Повідомлень: 84
З нами з: 29.01.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:05

  Amethyst написав:
  spekulant написав:В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)

Кх. Откройте 1й пост этой ветки

какие из них более менее нормальные ?)
Востаннє редагувалось spekulant в Вів 27 вер, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
spekulant
 
Повідомлень: 101
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:07

Народ смотрю присматривался за 50+ и сейчас начинает активно нести грн. НБУ тоже смотрит на тенденцию и уже на чеку для объявления "хороших" новостей/
Думаю снятие у октябрьских будет более гладко проходить, ноябрьские начнутся проблемы со снятием всей суммы а декабрьских и далее будут загонять держать на деле ещё от 3, 6 мес. :shock:
Всем понравилась схема - меняем в обменнике по 42 и бежим в банк и на дело по 37-38. А некоторые даже в отделение не хотят идти, всё через приложение делают. НБУ такую холяву не пропустит и приготовит скоро 100% своё ПВО. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 27 вер, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5828
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:10

  Іванна написав:Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.

Очень информативно (нет)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 27.12.17
Подякував: 142 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:14

  Maxwe11 написав:
  Nimbler написав:mustbe
інфо із ГЛ

Хто такі ГЛ?

Maxwe11 ГЛ - гаряча лінія банку

  ramaz написав:
  alex lem написав:Maxwe11 Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.

Вчера именно так и открывал: 50к на универсалу и с нее открыл депозит.

alex lem А хто заважає закинути на універсалку переказом 74.91 грн і відкрити депо на 2$, а потім, якщо все влаштує, докинути і на 1333$?
Або, щоб точно-точно перевірити "чуже так" - закинути 3745.32 грн і відкрити депо на 100$
Nimbler
 
Повідомлень: 8
З нами з: 17.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 143144145146>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, mogicanin1986 і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25028
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАС (180)
27.09.2022 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.