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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:14
slonslon написав:lara_08
А з універсальної свої без відсотка на депо перераховують?
Так
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Maxwe11
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:32
Maxwe11 Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.
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alex lem
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:43
alex lem написав:Maxwe11
Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.
Вчера именно так и открывал: 50к на универсалу и с нее открыл депозит.
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ramaz
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:51
В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)
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spekulant
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:56
spekulant написав:
В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)
Кх. Откройте 1й пост этой ветки
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Amethyst
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:57
Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
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Іванна
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:05
Amethyst написав: spekulant написав:
В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)
Кх. Откройте 1й пост этой ветки
какие из них более менее нормальные ?)
Востаннє редагувалось spekulant
в Вів 27 вер, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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spekulant
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:07
Народ смотрю присматривался за 50+ и сейчас начинает активно нести грн. НБУ тоже смотрит на тенденцию и уже на чеку для объявления "хороших
" новостей/
Думаю снятие у октябрьских будет более гладко проходить, ноябрьские начнутся проблемы со снятием всей суммы а декабрьских и далее будут загонять держать на деле ещё от 3, 6 мес.
Всем понравилась схема - меняем в обменнике по 42 и бежим в банк и на дело по 37-38. А некоторые даже в отделение не хотят идти, всё через приложение делают. НБУ такую холяву не пропустит и приготовит скоро 100% своё ПВО.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 27 вер, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:10
Іванна написав:
Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
Очень информативно (нет)
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mustbe
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:14
Maxwe11
Maxwe11 написав: Nimbler написав:mustbe
інфо із ГЛ
Хто такі ГЛ?
ГЛ - гаряча лінія банку
alex lem
ramaz написав: alex lem написав:Maxwe11
Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.
Вчера именно так и открывал: 50к на универсалу и с нее открыл депозит.
А хто заважає закинути на універсалку переказом 74.91 грн і відкрити депо на 2$, а потім, якщо все влаштує, докинути і на 1333$?
Або, щоб точно-точно перевірити "чуже так" - закинути 3745.32 грн і відкрити депо на 100$
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Nimbler
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