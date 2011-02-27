Так
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:14
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:32
Maxwe11 Це ваше ,,Так,, не убідить мене загнать 50 к папіру на універсалку та встрять ногами в жир відкривать валютний депо з неї. Щось я очкую.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:43
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:51
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
В каких адекватных банках сейчас можно открыть такой депозит ? Кроме привата и универсал банка (про них в курсе)
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:56
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:57
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:05
какие из них более менее нормальные ?)
Востаннє редагувалось spekulant в Вів 27 вер, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:07
Народ смотрю присматривался за 50+ и сейчас начинает активно нести грн. НБУ тоже смотрит на тенденцию и уже на чеку для объявления "хороших" новостей/
Думаю снятие у октябрьских будет более гладко проходить, ноябрьские начнутся проблемы со снятием всей суммы а декабрьских и далее будут загонять держать на деле ещё от 3, 6 мес.
Всем понравилась схема - меняем в обменнике по 42 и бежим в банк и на дело по 37-38. А некоторые даже в отделение не хотят идти, всё через приложение делают. НБУ такую холяву не пропустит и приготовит скоро 100% своё ПВО.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 27 вер, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:10
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:14
Maxwe11 ГЛ - гаряча лінія банку
alex lem А хто заважає закинути на універсалку переказом 74.91 грн і відкрити депо на 2$, а потім, якщо все влаштує, докинути і на 1333$?
Або, щоб точно-точно перевірити "чуже так" - закинути 3745.32 грн і відкрити депо на 100$
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