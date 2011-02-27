Додано: Вів 27 вер, 2022 12:41

Если бы НБУ сделало эту дорожку на мес, максимум на 2, то тогда реально, что это какая то помощь для населения. Но, когда даже у банков светятся курсы 41-42 и сразу в окошке можно оформить дело под 38 и НБУ ничего не предпринимает, то это 100% спекул. игра. Но, такая игра может быть у одного банка, который умирает, но когда сам НБУ поощряет не один банк, то тогда это не спекл. игра а игра в загон с дальнейшим.....????Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...