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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:27
Игорь Алексеевич написав:
Народ смотрю присматривался за 50+ и сейчас начинает активно нести грн. НБУ тоже смотрит на тенденцию и уже на чеку для объявления "хороших
" новостей/
Думаю снятие у октябрьских будет более гладко проходить, ноябрьские начнутся проблемы со снятием всей суммы а декабрьских и далее будут загонять держать на деле ещё от 3, 6 мес.
Всем понравилась схема - меняем в обменнике по 42 и бежим в банк и на дело по 37-38. А некоторые даже в отделение не хотят идти, всё через приложение делают. НБУ такую холяву не пропустит и приготовит скоро 100% своё ПВО.
если вам больше нечего написать, как не по теме, каркайте в другом месте. Каждый день сыпятся прогнозы от диванных экспертов и аналитиков
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kuzmich
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:41
Если бы НБУ сделало эту дорожку на мес, максимум на 2, то тогда реально, что это какая то помощь для населения. Но, когда даже у банков светятся курсы 41-42 и сразу в окошке можно оформить дело под 38 и НБУ ничего не предпринимает, то это 100% спекул. игра. Но, такая игра может быть у одного банка, который умирает, но когда сам НБУ поощряет не один банк, то тогда это не спекл. игра а игра в загон с дальнейшим.....????
Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:46
Игорь Алексеевич
Посмотрим, первые депо закончатся в октябре, ближе к концу месяца )
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Andrey2512
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:56
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
Посмотрим, первые депо закончатся в октябре, ближе к концу месяца )
У меня как раз тогда тоже закончится дело.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:00
Игорь Алексеевич написав:
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Всем понравилась схема,
НБУ схема тоже нравится,
т.к. она понижает курс в обменниках
и добавляет банкам ликвидности
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J
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:04
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,
Всем понравилась схема,
НБУ схема тоже нравится,
т.к. она понижает курс в обменниках
и добавляет банкам ликвидности
Начиналась схема в конце июля при курсах в обменниках 40,5, а сегодня 42,5. Не вижу понижения. Если понижения сегодня до 42, 2, то это качели, которые завтра могут опять дойти до 43
Ликвидность, но её надо отдавать через некоторое время или тогда не отдавать а заставлять держать на деле под 00% ещё 6 мес.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:12
Игорь Алексеевич написав:Начиналась схема в конце июля при курсах в обменниках 40,5, а сегодня 42,5. Не вижу понижения. Если понижения сегодня до 42, 2, то это качели, которые завтра могут опять дойти до 43
Банки також стали піднімати курси для соц.депо.
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Zochan
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:15
Игорь Алексеевич написав:
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Ликвидность, но её надо отдавать через некоторое время ,
когда начнут заканчиватся первые конвертдепо НБУ нужно увеличить лимит с 50к до 100к
и схема заработает с новой силой
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:16
alex lem Можна ще в приват 24 відкрити інтернет картку гривневу і на неї без коміса переказувать гривні, а потім з неї депозит доларовий відкривати теж без коміса. Коли термін депо буде підходитеме до кінця, закрить продовження і указати на яку картку: КДВ чи приват вклад доларовий кошти банк закине.
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mogicanin1986
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:33
mustbe написав: Іванна написав:
Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
Очень информативно (нет)
Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.
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THB
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