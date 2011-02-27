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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:39

  Игорь Алексеевич написав:Если бы НБУ сделало эту дорожку на мес, максимум на 2, то тогда реально, что это какая то помощь для населения. Но, когда даже у банков светятся курсы 41-42 и сразу в окошке можно оформить дело под 38 и НБУ ничего не предпринимает, то это 100% спекул. игра. Но, такая игра может быть у одного банка, который умирает, но когда сам НБУ поощряет не один банк, то тогда это не спекл. игра а игра в загон с дальнейшим.....????
Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване... :shock:

Ну то шановний, і не треба плювати в колодець де ми всі (і ви також)п'ємо. :wink: З ціеї ,,гри,, банки отримують 50к гривнів з носу на три місяці в більшості випадків безкоштовно. Тобто даром. За ,,труди,, банку ми ще й коміс приплачуємо. А отримуємо можливість отримать файні папірці колись папізже. Добре як за три місяці. :wink: Так що все майже чесно.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:09

Панове підкажіть то хтось розмістився в credit-agricole, поділіться досвідом (умовами відкриття рахунків та депо)
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:13

  Vitalych-new написав:Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?

А хтось в курсі, якщо завести гривню в приват на інтернет картку (наче без комісії) відкрити депо, а потім виплата на валютну кдв буде з комісією, чи ні?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:16

  sergey_sryvkin написав:А хтось в курсі, якщо завести гривню в приват на інтернет картку (наче без комісії) відкрити депо, а потім виплата на валютну кдв буде з комісією, чи ні?

Выплаты с депозитов в Привате всегда на КДВ заходили без комиса. Даже с Приват-вклада так. И абсолютно не важно откуда взялись деньги на депо. Поэтому типовой способ обналичить с Универсальной/интернет/digital - это депо на минимальный срок. В давние времена шары он бывал и нулевым :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:40

  Ромасик написав:
  Искатель написав:, ИМХО, большой риск и надо учитывать. Эти банки (ну, за исключением, разве что, "Аккорда", помня, кто его хозяин) могут пустить под нож в один момент.

Нужно учитывать ...
Все 20 банков под нож не пустят.
И нам бы ночь простоять да день продержаться.
Кто лучше будет отдавать - консервативные газмясы или кептивные мелкие - то мы еще посмотрим. Я 100% уверенности в чем-то не вижу


вступление Приват и Креди Агриколя рисуют картину в других цветах, УкрСиба еще не хватает :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:48

  Игорь Алексеевич написав:Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване... :shock:

Почему вы считаете остальных глупым?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:55

  SergIN написав:Панове підкажіть то хтось розмістився в credit-agricole, поділіться досвідом (умовами відкриття рахунків та депо)

Відкриття поточного рахунку - 80грн
Комісія за купівлю валюти - 10$
Курс - НБУ + 3%
Враховуючи це все реальний курс виходить 38 з копійками. Я ще не розмістився але вже відкрив поточний рахунок і жалкую про це)
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:55

  moveton написав:
  Искатель написав:В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования:
1. Аккорд

Как я понимаю, вчерашний подъём курса обмена для депо выше уровня практически всех банков - это для набора депозитной базы самое то? Чудны дела коммерческие :roll:


Акордбанк належить Волинцю, який чоловік пані посол України в США, ексміністерки фінансів Оксани Маркарової. Просто так такі банки з ринку не виводять це по-перше.

По-друге, чітко видно, що Акордбанк вже отримав необхідний ресурс і пригальмовує залучення. В серпні він відкривав валютний депо під 1,9%, у вересні вже під 0,1%, тобто він скорочує свої процентні витрати. Підняття курсу на 1 грн, враховуючи, що під цей депозит він купує долари на міжбанку (який не змінився), означає стрімке зростання доходу від операцій з валютою. Тобто прибуток банку буде зростати.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:04

  vkladchiik написав:
  moveton написав:
  Искатель написав:В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования:
1. Аккорд

Как я понимаю, вчерашний подъём курса обмена для депо выше уровня практически всех банков - это для набора депозитной базы самое то? Чудны дела коммерческие :roll:


Акордбанк належить Волинцю, який чоловік пані посол України в США, ексміністерки фінансів Оксани Маркарової. Просто так такі банки з ринку не виводять це по-перше.

По-друге, чітко видно, що Акордбанк вже отримав необхідний ресурс і пригальмовує залучення. В серпні він відкривав валютний депо під 1,9%, у вересні вже під 0,1%, тобто він скорочує свої процентні витрати. Підняття курсу на 1 грн, враховуючи, що під цей депозит він купує долари на міжбанку (який не змінився), означає стрімке зростання доходу від операцій з валютою. Тобто прибуток банку буде зростати.

Якщо в одних зростає прибуток, то в інших, обовязково, падає... :cry:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:31

  THB написав:
  mustbe написав:
  Іванна написав:Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.

Очень информативно (нет)

Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.


Внаслідок цього ітоговий курс в УкрКап для нового клієнта виходить 37,839 :lol:
alter
 
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