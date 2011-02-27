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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 вер, 2022 17:50
THB написав: mustbe написав: Іванна написав:
Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
Очень информативно (нет)
Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.
Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % ..
Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет
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emeta
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:56
J написав: Игорь Алексеевич написав:
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Всем понравилась схема,
НБУ схема тоже нравится,
т.к. она понижает курс в обменниках
и добавляет банкам ликвидности
Складывается впечатление что курс сбили именно входом в клуб Приватбанка.
Дальше скорее всего еще немного вниз и возможно курс НБУ немного вверх.
Глядишь и выровняется все
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:31
Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав:
Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване..
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Почему вы считаете остальных глупым?
Как раз глупость вы свою показали, т.к я такого не писал.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:16
emeta написав: THB написав:
Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.
Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % ..
Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет
Откуда инфа, что задним числом поменяли всем
? Пока что на уровне сплетен.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 21:11
vkladchiik Якось всі вже забули за аферу з Актив банком сім'ї Волинець-Маркарова, який до них був банком Клюєвих. Це 2014 рік! І Яресько на посаді Голови Наглядової Ради у Волинця-Маркарової. І віджата нерухомість на Подолі. І про втрати вкладників. І багато чеснот від цієї пари!
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