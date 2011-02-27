RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 146147148149>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:50

  THB написав:
  mustbe написав:
  Іванна написав:Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.

Очень информативно (нет)

Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.



Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % ..
Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 19.03.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:56

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,
Всем понравилась схема,

НБУ схема тоже нравится,
т.к. она понижает курс в обменниках
и добавляет банкам ликвидности


Складывается впечатление что курс сбили именно входом в клуб Приватбанка.
Дальше скорее всего еще немного вниз и возможно курс НБУ немного вверх.
Глядишь и выровняется все
mcduck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:31

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване... :shock:

Почему вы считаете остальных глупым?
Как раз глупость вы свою показали, т.к я такого не писал. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:16

  emeta написав:
  THB написав: Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.

Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % ..
Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет

Откуда инфа, что задним числом поменяли всем? Пока что на уровне сплетен.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:11

Актив банк

vkladchiik Якось всі вже забули за аферу з Актив банком сім'ї Волинець-Маркарова, який до них був банком Клюєвих. Це 2014 рік! І Яресько на посаді Голови Наглядової Ради у Волинця-Маркарової. І віджата нерухомість на Подолі. І про втрати вкладників. І багато чеснот від цієї пари!
Іванна
 
Повідомлень: 85
З нами з: 29.01.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 00:03

  Іванна написав:Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття
Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.


В Агропросперисе только комиссию за покупку валюты увеличили на 1% (было 0,5%). Комиссию за снятие они не вводили.

https://ap-bank.com/page/kurs-dolar-kupity
Як отримати готівкову валюту?
Одразу після закінчення терміну дії вкладу Ви можете розпоряджатися грошима у валюті вкладу та нарахованими відсотками, зокрема отримати валюту готівкою в сумі до 100 тис. грн на день в еквіваленті. Зняття коштів з депозитного рахунку є безкоштовним.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 87
З нами з: 28.10.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 01:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

подскажите пожалуйста!
есть варианты где можно застолбиться?
смотрю изи разрешает в течении 2/3 срока, пополнить, но не пишет на сколько

Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
alexanderbukin93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe, поддержке izibank всё меньше доверия.

В общем, депозит по завершении упадёт на карту. Это прописано в договоре депозита. Снятие $ в кассе по тарифам карты, но типа для депозитных средств будет только комиссия 15 ₴ без 0,75 % (этот пункт должны в тарифах добавить).

ps В тарифах есть пункт, что можно бесплатно средства перевести на карты/счёта ТАС, но это не касается валюты.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 08.03.18
Подякував: 498 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:30

  alexanderbukin93 написав:подскажите пожалуйста!
есть варианты где можно застолбиться?
смотрю изи разрешает в течении 2/3 срока, пополнить, но не пишет на сколько

Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk

Открываете депо на 6 месяцев и пополнение первые три.В любом банке.
В приват 24 открывайте хоть каждый день от 2 долл. Но на срок не менее 3мес.
THB
 
Повідомлень: 808
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:21

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Вранці неприємно вразила ІДЕЯ. Для відкриття соціального депо необхідно відкрити на таку ж суму депо в гривнях. Ось так. Коло звужується.... Чи це тільки мені так повезло?
ihorsic
 
Повідомлень: 721
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 146147148149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49330
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.