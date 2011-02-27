Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Іванна написав:Зміни в банку Український капітал 37,5 + відриття рахунку і комісія за зняття Агропросперіс теж, працює по схемі як Укргазбанк.
Очень информативно (нет)
Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.
Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % .. Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет
Игорь Алексеевич написав:Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...
Почему вы считаете остальных глупым?
Как раз глупость вы свою показали, т.к я такого не писал.
THB написав: Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.
Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % .. Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет
Откуда инфа, что задним числом поменяли всем? Пока что на уровне сплетен.
vkladchiik Якось всі вже забули за аферу з Актив банком сім'ї Волинець-Маркарова, який до них був банком Клюєвих. Це 2014 рік! І Яресько на посаді Голови Наглядової Ради у Волинця-Маркарової. І віджата нерухомість на Подолі. І про втрати вкладників. І багато чеснот від цієї пари!
Як отримати готівкову валюту? Одразу після закінчення терміну дії вкладу Ви можете розпоряджатися грошима у валюті вкладу та нарахованими відсотками, зокрема отримати валюту готівкою в сумі до 100 тис. грн на день в еквіваленті. Зняття коштів з депозитного рахунку є безкоштовним.
В общем, депозит по завершении упадёт на карту. Это прописано в договоре депозита. Снятие $ в кассе по тарифам карты, но типа для депозитных средств будет только комиссия 15 ₴ без 0,75 % (этот пункт должны в тарифах добавить).
ps В тарифах есть пункт, что можно бесплатно средства перевести на карты/счёта ТАС, но это не касается валюты.